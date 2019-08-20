Генерал ВС Северной Македонии рассказал об отсутствии доказательств вмешательства России

Командующий спецназом македонских ВС бригадный генерал Методи Хаджи-Янев разъяснил ситуацию c якобы вмешательством России во внутренние дела Северной Македонии. Об этом информирует ТАСС.

По его мнению, доказать какое-либо прямое участие России с точки зрения вмешательства вряд ли можно.

Однако Хаджи-Янев сообщил о свидетельствах того, что российское государство использует дипломатические и информационные каналы для воздействия на ситуацию в Северной Македонии.