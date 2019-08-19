Глава МИД Польши заявил о нежелании страны быть главным врагом России
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Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что страна не хочет восприниматься как главный враг российской стороны. Об этом сообщает Rzeczpospolita.
По его словам, в отношениях между странами нет перелома.
«Я точно не хотел бы, чтобы Польша воспринималась как главный враг России», -— заявил Чапутович.
Он подчеркнул, что не хотел бы этого с учетом политики Франции и других государств.
Ранее глава МИД Польши назвал способ военного сдерживания России.