Спикер нижней палаты Госдумы рассказал о работе комиссии
Спикер нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин рассказал, как будет работать комиссия по расследованию иностранного вмешательств во внутренние дела России, сообщает ТАСС.
По его словам, комиссия в обязательном порядке будет приглашать на свои заседания зарубежных журналистов и дипломатов, которые призывали к нарушению законов России и, в частности, к участию в несанкционированных митингах.
Он также добавил, что это касается посольств и их работников, которые размещали информацию и участвовали в незаконных массовых мероприятиях.
«Если мы руководствуемся принципом невмешательства в дела суверенных государств, хотелось бы, чтобы так же относились к нам», - сказал он.
Володин отметил, что данная работа позволит Госдуме выйти на формы, которые позволят остановить вмешательство во внутренние дела России.
Ранее депутаты прервут отпуска ради вопросов иностранного вмешательства в дела РФ.