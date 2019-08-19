В Офисе Зеленского не могут найти заявления об отставке «членов команды»

В Офисе украинского лидера Владимира Зеленского не могут найти заявления об отставке специалистов, которые пришли вместе с главой государства. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на ОПУ.

Согласно сообщению ОПУ, было принято решение относительно продления срока рассмотрения данного запроса до 20 рабочих дней с даты его поступления.

Причем, как отмечается, в ОПУ перестали находить и другие заявления. Речь, например, идет о подготовленном Зеленским законопроекте о рынке земли.

Как отмечается, после появившейся информации об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана, Зеленский заявил, что у него есть подобные заявления на всех «членов команды», совместно входивших в президентский офис.

По словам президента, если кто-то не справляется с поставленными задачами, то он должен уйти в отставку.

Ранее замглавы офиса Зеленского рассказал о «сливе» заявления об увольнении Богдана.