В Офисе Зеленского не могут найти заявления об отставке «членов команды»
В Офисе украинского лидера Владимира Зеленского не могут найти заявления об отставке специалистов, которые пришли вместе с главой государства. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на ОПУ.
Согласно сообщению ОПУ, было принято решение относительно продления срока рассмотрения данного запроса до 20 рабочих дней с даты его поступления.
Причем, как отмечается, в ОПУ перестали находить и другие заявления. Речь, например, идет о подготовленном Зеленским законопроекте о рынке земли.
Как отмечается, после появившейся информации об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана, Зеленский заявил, что у него есть подобные заявления на всех «членов команды», совместно входивших в президентский офис.
По словам президента, если кто-то не справляется с поставленными задачами, то он должен уйти в отставку.
Ранее замглавы офиса Зеленского рассказал о «сливе» заявления об увольнении Богдана.