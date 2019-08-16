Захарова ответила на заявление Болтона о краже Россией технологий США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в фейсбуке слова советника президента США Джона Болтона, обвинившего Россию в краже американских ракетных технологий.

В своем посте она отметила, что было бы интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира. Она также призвала присылать ей соответствующие факты и данные.

Ниже Захарова напомнила, что «Вашингтон украл здания Генерального консульства России и резиденции Генерального консула в Сан-Франциско, торгпредства России в Вашингтоне, резиденции Генерального консула России в Сиэтле, а также два российских дипломатических объекта в Мэриленде и Нью-Йорке». Она также добавила, что США выкрали большое число граждан России из третьих стран, и назвала это воровством.

Ранее Болтон, комментируя ЧП, произошедшее на военном полигоне под Северодвинском, заявил, что Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия.