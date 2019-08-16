Политолог рассказал о причинах отказа признавать статус Крыма Зеленским
Крымский политолог Денис Батурин рассказал, почему президент Украины Владимир Зеленский не признает статус Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что разработка стратегии реинтеграции Крыма и Донбасса киевскими властями выглядит как вариант отхода и забалтывания Минских соглашений по урегулированию этого вопроса. Он пояснил, что не стоит ожидать от Зеленского признания российского статуса Крыма.
По его словам, рассматривая Крым и Донбасс вместе, Украина совершает ошибку, так как вопрос по полуострову закрыт и Россия не намерена его обсуждать.
«Для Зеленского идти против мейнстрима антироссийской политики, поддерживаемого Западом, смерти подобно», — подчеркнул Батурин.
Он также уточнил, что лучшим решением для Зеленского будет прекратить огонь на Донбассе и начать обмен пленными.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского готовят концепцию возвращения Крыма и Донбасса.