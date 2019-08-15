Трамп отреагировал на стрельбу в Филадельфии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он знает о стрельбе, которая идет в северной части Филадельфии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.

Как отмечается, Трампа проинформировали о случившемся, и он следит за происходящем, подчеркнули в Белом доме.

До этого стало известно, что неизвестные ранили пять американских полицейских во время операции по задержанию наркоторговцев.

Тогда один из полицейских был ранен в голову, второй — в руку. В настоящее время они госпитализированы. Медики оценивают их состояние, как критическое. Еще два сотрудника правоохранительных органов США были доставлены в больницу, но их состояние стабильное. Известно, что еще один полицейский пострадал в аварии по пути на место происшествия.