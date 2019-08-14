Додон заявил о желании Молдавии восстановить отношения с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинев намерен восстановить стратегические отношения с Россией. Об этом сообщаетРИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление глава правительства сделал во время встречи с членом Палаты представителей конгресса США Майком Куигли.

По его словам, он заверил гостя из Соединенных Штатов в том, что Молдавия сохранит в силе все международные соглашения, в том числе с ЕС.

«При этом Республика Молдова будет добиваться восстановления полноценных стратегических отношений с Российской Федерацией», — подчеркнул Додон.

Отношения между Россией и Молдавией ухудшились в 2015 году. Тогда молдавский парламент подписал соглашение с ЕС, согласно которому члены российского парламента и правительства не могли совершать поездки в Молдавию. Однако в 2019 году запрет был отменен.

Ранее сообщалось, что Молдавия планирует обсудить с Россией поставки газа.