Глава МИД Эстонии заявила о желании укрепить военное сотрудничество с США

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявила, что Таллин намерен укреплять оборонное сотрудничество с Соединенными Штатами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства страны.

По ее словам, причиной такого решения является то, что США оказывали республике «наибольшую помощь в обеспечении безопасности».

«И Эстония желает, чтобы оборонное сотрудничество в будущем крепло», — уточнила Рейнсалу.

Она подчеркнула, что для Эстонии США были «ключевым союзником». По этой причине страна планирует работать «во имя укрепления связей», заключила глава МИДа.

Ранее в конгресс США внесли законопроект о сдерживании России в Прибалтике.