МИД Украины выдворил из страны российского дипломата

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) в Львовской области выявила местного жителя, который собирал данные для спецслужб России и передавал их российскому дипломату. Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению СБУ, военный пенсионер был якобы завербован российскими спецслужбами в 2014 году.

«По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях вооруженных сил Украины, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе страны», — говорится в сообщении СБУ.

Украинца подозревают по части 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, документы по его делу уже направлены в суд.

Российского дипломата, который якобы сотрудничал с подозреваемым, МИД Украины объявил персоной нон грата и выдворил его из страны.

Ранее сообщалось, что СБУ заявила об аресте гражданина России по подозрению в попытке устроить диверсию.