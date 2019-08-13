Путин обсудит с Макроном двустороннее сотрудничество и Украину

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита во Францию обсудит с французским коллегой Эммануэлем Макроном сотрудничества между странами и ситуацию на Украине, в том числе дальнейшие работы в нормандском формате. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Как отмечается, встреча двух лидеров пройдет 19 августа.

По словам Пескова, президенты также обменяются мнениями относительно международных проблем и экономических аспектов двустороннего российско-французского сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Макрон обсудит с Путиным результаты «нормандского формата» 19 августа.