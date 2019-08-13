В Киргизии арестованы 120 единиц имущества экс-президента республики Атамбаева

В Киргизии власти арестовали имущество экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой генерального прокурора республики Откурбека Джамшитова.

Отмечается, что уже наложен арест на 120 единиц имущества экс-президента Атамбаева.

Уточняется, что 7 августа началась операцию по задержанию бывшего главы страны в его резиденции в селе Кой-Таш.

В результате спецоперации пострадали 136 человек, также погиб один сотрудник спецназа. 8 августа Атамбаев сам сдался силовикам.

Ранее сообщалось, что Атамбаева подозревают в коррупции по делу криминального авторитета, сообщил адвокат.