Болтон с официальным визитом посетит Британию

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Лондон с двухдневным визитом. Об этом информирует CNN.

Сообщается, что в Соединенном Королевстве у Болтона состоятся встречи с главными представителями нового правительства Великобритании.

Как отмечается, на мероприятиях советник американского президента пообщается насчет Brexit, нераспространения оружия массового поражения, ситуации на Ближнем Востоке, Китайской народной республики и торговли между США и Британией.

Ранее Болтон назвал Китай одной из причин выхода США из ДРСМД.