Болтон с официальным визитом посетит Британию

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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с... Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с...
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Лондон с двухдневным визитом. Об этом информирует CNN.

Сообщается, что в Соединенном Королевстве у Болтона состоятся встречи с главными представителями нового правительства Великобритании.

Как отмечается, на мероприятиях советник американского президента пообщается насчет Brexit, нераспространения оружия массового поражения, ситуации на Ближнем Востоке, Китайской народной республики и торговли между США и Британией.

Ранее Болтон назвал Китай одной из причин выхода США из ДРСМД.