Подросток попал в больницу с ожогами 50% тела после инцидента в красноярской школе

Один из подростков находится в тяжелом состоянии после пожара в школе Красноярска

Подросток, пострадавший во время поджога в красноярской школе, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, у него обожжено 50% всего тела. У его одноклассников травмы средней степени тяжести. Двое подростков также получили закрытые черепно-мозговые травмы после удара молотком.

Инцидент произошел 4 февраля. Устроившая поджог восьмиклассница сама получила травмы.

Сначала девочка подожгла туалет, а затем, по предварительной информации, пришла в класс, облила нескольких учеников легковоспламеняющейся жидкостью и ударила их молотком. В результате пострадали трое школьников.

Ранее в Красноярском крае задержали школьницу после нападения с ножом на учителя.