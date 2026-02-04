Размер шрифта
Женщина забыла закрыть кран с водой на ночь и превратила жилой район в каток

SCMP: китаянка оставила включенной воду на ночь и превратила в каток жилой район
SCMP

Жительница северо-западного Китая стала причиной масштабного обледенения в жилом районе города, забыв закрыть кран с водой, пишет South China Morning Post.

По данным местных СМИ, вода из резервуара на крыше дома беспрерывно текла около девяти часов, после чего вылилась на улицу. Из-за ночных морозов, когда температура воздуха опускалась до отрицательных температур, дорога перед домом полностью покрылась льдом и превратилась в импровизированный каток.

Утром замерзшую проезжую часть обнаружил отец женщины, который заметил продолжающуюся утечку воды и установил, что источник находится в их доме. После этого семья приступила к устранению последствий: родственники и сотрудники управляющей компании очищали дорогу от льда, используя соль, закупленную в ближайших магазинах.

По словам самой китаянки, в результате инцидента никто не пострадал. Позже она опубликовала видеообращение в социальных сетях с извинениями перед жителями района.

Ранее в США выпустили бойлер с функцией добычи криптовалюты.
 
