Медведев отреагировал на события в Киргизии

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Российский премьер Дмитрий Медведев отреагировал на задержание под Бишкеком экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, передает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, он сделал заявление после прибытия в страну на саммит Евразийского межправительственного совета. Глава кабмина подчеркнул, что происходящее является внутренним делом страны, однако Москва не может оставаться безучастной, поскольку Киргизия является участницей ОДКБ, членом Евразийского союза и крупным российским партнером.

«Вы знаете, какая повестка дня была и у президента в последнее время, и я постоянно на контакте с коллегами», — заявил Медведев.

Он добавил, что Москва внимательно следит за происходящим, и заметил, что страна исчерпала свой лимит на революции в XXI в.

Ранее появилось видео, которое было сделано во время операции по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.