Выстрелы и взрывы слышны в центре Бишкека
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В Бишкеке в центральной части города снова слышны выстрелы и взрывы. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов разгоняют сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Кроме того, они пытаются препятствовать прорыву протестующих к центру города.
Уточняется, что силовики используют слезоточивы газ и светошумовые гранаты.
Ранее сообщалось, что политолог назвал разногласия между двумя президентами Киргизии.