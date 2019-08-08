Выстрелы и взрывы слышны в центре Бишкека

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Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева во время столкновений с полицией около... Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева во время столкновений с полицией около...
Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева во время столкновений с полицией около...
Vladimir Voronin/AP

В Бишкеке в центральной части города снова слышны выстрелы и взрывы. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов разгоняют сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Кроме того, они пытаются препятствовать прорыву протестующих к центру города.

Уточняется, что силовики используют слезоточивы газ и светошумовые гранаты.

Ранее сообщалось, что политолог назвал разногласия между двумя президентами Киргизии.