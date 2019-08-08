К Зеленскому не пустили российскую журналистку

Журналистку телеканала «Россия» не подпустили к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его посещения Константинопольского патриарха Варфоломея. Об этом передает информагентство «Укринформ».

Как стало известно, инцидент произошел, когда украинский лидер попрощался с патриархом и направлялся к своему авто.

Отмечается, в этот момент один из турецких охранников, приставленных к Зеленскому, заблокировал собой журналистку.

Уточняется, что он держал ее, пока авто украинского президента не покинул переулок.

Ранее Зеленский на встрече с Константинопольским патриархом Варфоломеем рассказал про свою позицию, касающуюся политического вмешательства в дела церкви.