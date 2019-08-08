Власти Киргизии назначили заседание Совета Безопасности

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Штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, 7 августа 2019 года Штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, 7 августа 2019 года
Штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, 7 августа 2019 года
Кaktus.media/ТАСС

В Киргизии 8 августа состоится заседание Совета безопасности после штурма резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева, передает RT.

Заседание назначено на 8 августа.

«8 августа утром... президент Сооронбай Жээнбеков проведет заседание Совета безопасности Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Ранее экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев поблагодарил сторонников, которые не дали его задержать во время штурма его резиденции.