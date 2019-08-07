Детали разговора Путина и Зеленского раскрыли в Кремле

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главой Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры двух стран обсудили вопрос урегулирования режима прекращения огня на юго-востоке Украины.

По словам Путина, для деэскалации конфликта необходимо исключить дальнейшие обстрелы ВСУ населенных пунктов Донбасса, что несет потери среди мирного населения.

Кроме того, важно постепенно реализовать Минские договоренности, в том числе присвоение ДНР и ЛНР особого статуса.

Для этого важен конструктивный диалог между Москвой и Киевом, говорится в сообщении.

Согласно имеющейся информации, было «условлено об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц» и велся диалог о перспективах взаимодействия в «нормандском формате».

Ранее сообщалось, что Зеленский поговорил с Путиным.