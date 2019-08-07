Замглавы МИД Украины объяснила конфликт между Зеленским и Климкиным

Первый замминистра иностранных дел Украины Лана Зеркаль объяснила причины конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел страны Павлом Климкиным из-за несогласованности ответа на российскую дипломатическую ноту. Об этом сообщает «Украина.ру».

По ее словам, конфликт между политиками возник из-за проблем коммуникаций, которые разошлись во мнении, как должна развиваться ситуация с дипломатической нотой России.

«Это как раз кризис коммуникаций. Когда «твоя моя не понимай», — отметила Зеркаль.

Она также уточнила, что не понимает, почему в тот момент Зеленский и Климкин не достигли взаимопонимания.

До этого стало известно о конфликте между Климкиным и Зеленским. Размолвка между политиками произошла из-за несогласованности ответа украинской стороны на российскую дипломатическую ноту с указанием возможностей, которые Киев может использовать для освобождения арестованных в России за нарушение госграницы моряков.

Ранее сообщалось, что Климкин обвинил Зеленского в эмоциональности после конфликта.