Зеленский заявил о готовности прервать визит в Турцию в случае обострения в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в случае обострения ситуации в Донбассе может прервать свой визит в Турцию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он уже должен был вылететь в Турцию с рабочим визитом. Он отметил, что все же намерен отправиться в запланированную поездку, но в случае обострения ситуации в Донбассе вернется.

Зеленский уточнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган об этом уведомлен и относиться к этой ситуации с пониманием.

Поясняется, что у президента Украины на 7 августа намечен двухдневный визит в Турцию с целью проведения переговоров с Эрдоганом.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен связаться с Макроном и Меркель и договориться о встрече.