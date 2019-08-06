МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах

Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

Согласно ведомству, 6 августа японского посла пригласили в МИД России.

Заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов отметил, что протесты Токио в связи с действиями России на суверенной территории, каковой являются южные Курильские острова, неприемлемы.

Он отметил, что своими комментариями японская сторона пытается вмешиваться во внутренние дела российского государства.

Паралельно с этим Кодзуки вручили ноту с выражением протеста, в которой Японию призвали добросовестно сформировать безвизовые группы.

На это посол пообещал «сообщить о сделанном ему представлении в Токио».