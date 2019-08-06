В Панаме возбудили дело о возможном сокрытии финансов Порошенко

Правоохранительные органы Панамы завели уголовное дело по факту отмывания денег экс-главой Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам бывшего первого заместителя руководителя администрации четвертого украинского президента Виктора Януковича юриста Андрея Портнова, власти Панамы проверили информацию о преступных доходах, активах и собственности Порошенко и его окружения, которые не платили налоги в бюджет Украины и отмывали похищенные деньги.

Сообщается, что Портнов рассказал под присягой о преступлениях бывшего главы государства. Показания послужили основанием для возбуждения уголовного дела.

Юрист заявил, что результаты расследования покажут реальную картину с финансовыми и офшорными сделками Порошенко «в самые трагические дни гибели украинцев».

Также он выразил надежду, что Генпрокуратура Украины обратится с ходатайством на официальном уровне об аресте счетов и активов бывшего лидера страны по всему миру.

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