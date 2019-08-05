Рабочая группа Госдумы обсудит причины лесных пожаров

Профильная рабочая группа Госдумы проведет совещание 5 августа по лесным пожарам в Красноярском крае, Иркутской области и некоторых районах Бурятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции «Единая Россия».

Отмечается, что обсуждение затронет вопросы причины ежегодных масштабных лесных пожаров и организацию их тушения. Кроме того, будет поставлен вопрос о возможной необходимости улучшения законодательной и другой нормативной правовой базы.

Также будет уделено внимание вопросам восстановления лесов, минимизации последствий и снижению размеров материального ущерба от пожаров.

Ранее сообщалось, что при тушении пожаров в Красноярском крае пропал спасатель.