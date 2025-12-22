В США пообещали не разрушать ЕС

США не собирается разрушать Евросоюз и отделять европейские страны друг от друга, однако пытается побудить Европу к большей самодостаточности. Об этом в интервью UnHerd рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Я думаю, что у Европы сейчас не очень хорошее чувство собственного достоинства, и это отражается в различных показателях экономической и культурной стагнации. Мы хотим, чтобы Европа возродилась. Мы хотим, чтобы она была гораздо более самодостаточной», — подчеркнул он.

По словам Вэнса, США хочет видеть Европу не «более слабой», а «более сильной», так как сама Америка произошла из европейской цивилизации. Однако сейчас обладающие ядерным оружием Франция и Великобритания могут нанести США вред, считает Вэнс. Ведь если они «позволят себе поддаться разрушительным моральным идеям», то ядерное оружие может попасть в руки опасных людей, отметил политик.

«Сейчас в европейских странах есть люди, связанные с исламистами или близкие к ним, которые занимают госдолжности. <…> Не исключено, что человек с исламистскими взглядами может иметь очень значительное влияние в одной из европейских ядерных держав. В ближайшие пять лет? Нет. Но через 15 лет? Безусловно. И это представляет собой очень прямую угрозу для Соединенных Штатов Америки», — отметил он.

Вэнс подчеркнул, что хочет, чтобы «Европа была сильной и процветающей», а также тем местом, «где происходит культурный обмен».

«Это невозможно без определенной культурной основы. У Соединенных Штатов и Европы она есть, но существует риск ее утраты в долгосрочной перспективе», — подчеркнул он.

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию нацбезопасности США, в которой американцы обвинили Евросоюз в неконтролируемой миграции, цензуре и «подрыве демократических процессов». Европейские чиновники документ осудили. Например, канцлер Германии Фридрих Мерц написал о том, что для Европы закончилась эпоха «Американского мира», а верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике нацбезопасности Кая Каллас предложила США критиковать Россию, а не Европу.

