Дана Борисова назвала главных фриков российского шоу-бизнеса

Ведущая Дана Борисова назвала Глюкозу главным фриком российской эстрады
Glukozamusic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) является главным фриком российского шоу-бизнеса – она возглавляет этот список, заявила ведущая Дана Борисова. В беседе с Общественной Службой Новостей новый стиль звезды она охарактеризовала как «тумач».

«Я впервые вижу, чтобы звезда так низко падала и вела себя настолько вызывающе. Мне кажется, что у нее большие проблемы, причем проблемы с горячительными напитками, я уже предлагала свою помощь, но меня проигнорировали», — заявила ведущая.

На втором месте она разместила балерину Анастасию Волочкову, заявив, что ей нужно перестать пить и пора «успокоиться».

Третье место рейтинга фриков Борисова отдала шоумену Гогену Солнцеву. Она назвала его «ходячим мемом» и «фриком на все времена».

До этого директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук заявила, что за резким преображением певицы Глюкозы может скрываться личностный и возрастной кризис. Кроме того, по ее словам, смена имиджа на более эпатажный может быть попыткой артистки сблизиться со своей дочерью-подростком. Она добавила, что новый образ певицы — это «не творческий эксперимент, а крик о помощи».

Ранее был назван самый «чудовищный» скандал российского шоу-бизнеса уходящего года.

