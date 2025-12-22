На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России объяснили падение доллара

«Гарда Капитал»: курс доллара упал ниже 79 рублей из-за налогового периода
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара 22 декабря падал ниже 79 рублей из-за приближения налогового периода в России, сказал «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Рубль по-видимому «готовится» к налоговому периоду, укрепляясь в том числе к доллару. Сильно ниже доллар в этом году не ждем, но рынок низколиквидный, и импульсы движения курса под 79 рублей технически возможны. В целом же к январю более вероятен уход курса доллара в зону 80-82 рублей. Давление на рубль может оказать пиковый предпраздничный спрос компаний и населения на импорт и зарубежную валюту, максимума достигают и бюджетные расходы», — отметил Бахтин.

По данным Investing.com, 22 декабря курс доллара в моменте снизился до 78,38 рубля. К 12:20 мск доллар стоил 79,25 рубля. Это более чем на 20 рублей дешевле показателей января 2025 года.

Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев оценил, что комфортный для россиян курс доллара составляет от 23 до 45 рублей. По его словам, чем ниже стоимость американской валюты, тем лучше в конечном итоге для потребителя.

Ранее россиян предупредили о подорожании доллара.

