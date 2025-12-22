Врач рассказала, какой продукт перед застольем спасет от похмелья, пишет LADBible.

По словам врача-пульмонолога и реаниматолога, известной в соцсетях под ником neenziiemd, употребление сыра перед застольем с алкоголем может снизить риск тяжелого похмелья.

Специалист пояснила, что сыр содержит белки, жиры и сложные углеводы, которые покрывают слизистую желудка и замедляют всасывание алкоголя в кровь. Кроме того, продукт может помочь организму эффективнее метаболизировать алкоголь и снизить нагрузку на печень.

Также отмечается, что сыр восполняет часть питательных веществ, которые теряются при употреблении алкоголя. В частности, он содержит витамины группы B и кальций, важные для поддержания уровня энергии и нормальной работы нервной системы.

При этом врач подчtркивает, что отказ от алкоголя всегда является самым безопасным вариантом. Однако тем, кто все же планирует употреблять спиртное, она рекомендует не пить на пустой желудок.

Ранее специалисты назвали самые опасные сочетания алкоголя и новогодних блюд.