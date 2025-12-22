На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Британскую базу признали непригодной для ядерного оружия США из-за туалета

DM: США считают базу Лейкенхит в Британии непригодной для ядерного оружия
true
true
true
close
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

США считают непригодной британскую военную базу Лейкенхит в графстве Саффолк для размещения тактического ядерного оружия. Об этом сообщила газета Daily Mail (DM), которая ознакомилась с документами Пентагона.

В публикации говорится, что у здания, которое предполагалось использовать в качестве основного командного пункта, «истек срок службы». Кроме того, системы охлаждения и фильтрации воздуха недостаточно эффективны для работы секретного информационного центра. Также одной из причин, почему США забраковали базу Лейкенхит, указывается неспособность некоторых участников американской ядерной операции в случае «сценария, подобного Армагеддону», оперативно воспользоваться туалетом, отмечается в документах Пентагона.

Согласно плану американского военного ведомства, на модернизацию базы придется потратить $264 млн до 2031 года. Предполагается, снести как минимум полдюжины зданий и строений, а также создать защищенные разведобъекты и защитить территорию от вражеских электронных импульсных атак.

База Лейкенхит использовалась под хранение ядерного оружия с 1949 года. Однако 18 лет назад его вывезли оттуда. По данным журналистов, сообщения о возможном возвращении ядерного вооружения в Англию является «серьезным сдвигом в ядерной стратегии НАТО в европейском регионе на фоне ухудшающихся отношений с Россией».

Ранее МИД РФ прокомментировал возможное размещение ядерного оружия США в Южной Корее и Японии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами