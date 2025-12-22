Пушилин сообщил о расширении буферной зоны у Северска

Российские войска расширяют буферную зону у освобожденного от украинских военных Северска. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Видим, что опять продолжается расширение метр за метром буферной зоны», — сказал он.

Как отметил глава ДНР, из города продолжается эвакуация мирного населения.

17 декабря президент России Владимир Путин наградил медалями «Золотая звезда» российских военных, удостоенных звания Героев РФ за взятие Северска. Глава государства отметил, что благодаря контролю над Северском ВС России создали условия для продолжения наступательных действий в направлении Славянска.

11 декабря Минобороны России показало кадры из освобожденного Северска. На видео можно увидеть, как военные 6-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки войск после зачистки населенного пункта от Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводят подомовой обход многоквартирных домов и частного сектора, чтобы оказать медицинскую помощь мирным жителям, оставшимся в городе.

