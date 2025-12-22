Россиянка купила жилье по «схеме Долиной» и смогла вернуть деньги через суд

В Норильске суд встал на сторону женщины, купившей квартиру по схеме Долиной

В Норильске женщина купила квартиру по «схеме Долиной», и выиграла иск. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, местная жительница поверила в легенду злоумышленников о продлении срока действия SIM-карты. Она отдала аферистам десять миллионов рублей, после чего она заключила сделку, полагая, что договор был фиктивным.

«В суде северянка оправдывалась, мол, реально продавать квартиру и не думала. Она была уверена, что участвует в фиктивной, инсценированной сделке, для поимки преступников», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Также женщина подала иск о признании сделки недействительной и получила встречный иск.

Суд вернул квартиру жертве мошенников, однако она должна будет выплатить покупательнице 5,3 миллиона рублей, которые та передала ей во время сделки. Обе стороны могут оспорить решение.

Ранее пожилая петербурженка продала четыре квартиры по «схеме Долиной и пытается вернуть их.