В партии Зеленского намерены отслеживать аномалии при голосовании депутатов Рады

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Избранный нардеп от «Слуги народа» Давид Арахамия завил, что партия будет следить за аномалиями во время голосований народных депутатов. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, существует возможность появления групп влияния, в которых будут попытки коррупции.

«Наша задача — с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить, поэтому применим такую технологию», — сказал Арахамия.

Он уточнил, что технологии позволят выявить как паттерны, так и отклонения от них. После этого люди будут разбираться, чем были вызваны эти аномалии. В команде эту систему называют «Большой брат».

Ранее соратник Зеленского призвал наказывать за переговоры с Россией.