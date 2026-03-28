В Твери ревнивый муж устроил драку в массажном кабинете

Ревнивый житель Твери устроил драку на работе у жены и сломал ее приятелю ребра

Житель Твери устроил сцену ревности и избил предполагаемого соперника в массажном кабинете, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По данным полиции, мужчина пришел к жене, работающей в массажном кабинете на проспекте Чайковского, и увидел, что она общается и выпивает с 46-летним приятелем. После короткой ссоры супруг массажистки перешел к рукоприкладству и несколько раз ударил оппонента.

В результате пострадавший был доставлен в больницу с переломом двух ребер. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции.

Он признался в содеянном, объяснив свой поступок вспышкой ревности. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Мужчина находится под обязательством о явке, ему грозит до трех лет лишения свободы.

