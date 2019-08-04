Климкин спрогнозировал выезд из страны половины украинцев

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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что, по его мнению, через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, уже сейчас миллионы украинцев уехали из страны.

«Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина – там», — заявил Климкин.

При этом глава МИД Украины подчеркнул, что Климкин главной ценностью Украины являются ее жители.

По данным МВД России, с 2014 года 360 тысяч украинцев получили гражданство России.