«США присвоили себе функции суперполицейского»: посольство о санкциях против России
Российское посольство в США прокомментировало антироссийские санкции, введенные Вашингтоном из-за дела Скрипалей. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства.
В посольство подчеркнули, что доказательства причастности России к инциденту отсутствуют. Соединенное Королевство, на территории которого произошел инцидент, отказывается сотрудничать с Москвой.
«Вместо этого Вашингтон решил присвоить себе функции суперполицейского и верховного арбитра», — говорится в заявлении.
Уточняется, что решение США о санкциях свидетельствует о пренебрежении по отношению к принципам правового государства.
Ранее российский МИД насчитал 72 санкции, которые США вводили против России с 2011 года.