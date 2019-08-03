«США присвоили себе функции суперполицейского»: посольство о санкциях против России

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Российское посольство в США прокомментировало антироссийские санкции, введенные Вашингтоном из-за дела Скрипалей. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства.

В посольство подчеркнули, что доказательства причастности России к инциденту отсутствуют. Соединенное Королевство, на территории которого произошел инцидент, отказывается сотрудничать с Москвой.

«Вместо этого Вашингтон решил присвоить себе функции суперполицейского и верховного арбитра», — говорится в заявлении.

Уточняется, что решение США о санкциях свидетельствует о пренебрежении по отношению к принципам правового государства.

Ранее российский МИД насчитал 72 санкции, которые США вводили против России с 2011 года.