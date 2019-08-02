Помпео официально объявил о выходе США из ДРСМД

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон официально выходит из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он написал в своем твиттере.

Он пояснил, что России было дано полгода на то, чтобы вернуться к исполнению ДРСМД. По мнению Вашингтона, российская сторона не выполнила договоренностей, поэтому документ расторгнут.

«2 февраля США дали России 6 месяцев на то, чтобы вернуться к исполнению ДРСМД. Россия отказалась, поэтому действие договора заканчивается сегодня», — написал Помпео.

Однако по словам главы МИДа РФ Сергея Лаврова, вопросы по поводу выполнения договора американской стороной присутствуют и к самому Вашингтону.

Ранее в МИД Китая прокомментировали выход США из ДРСМД.