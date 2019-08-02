США ввели новые санкции против РФ по делу Скрипалей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении Скрипаля и его дочери, сообщает ТАСС.

Конкретные меры, которые войдут в новый пакет, пока не обнародованы. По имеющейся информации, новые ограничения в отношении России были подготовлены еще в марте. В конце июля в Белый Дом направили письмо, подписанное представителями обеих партий американского парламента.

Отмечается, что указ о первом пакете санкций был подписан Трампом 27 августа 2018 года. Его создали в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года. Документ вводил ограничения, связанные с поставкой продукции двойного назначения, а также с продажей оружия.

Ранее Путин заявил, что история с отравлением Скрипалей не стоит и 5 копеек.