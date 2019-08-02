Медведев оценил ситуацию с подрядчиками

Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер заявил, что его «достала ситуация с недобросовестными подрядчиками».

Медведев подчеркнул, что уже поручал усилить ответственность в отношении недобросовестных подрядчиков.

Он добавил, что в этом вопросе речь идет не только об административной ответственности, но и о введении специального уголовного состава.

Премьер призвал не раздувать ситуацию, однако призвал уделить ей должное внимание.

Ранее сообщалось, что Медведев прокомментировал идею обнуления налогов на Курилах.