Порошенко отказался прятаться и радовать Путина

Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что не будет прятаться и такими действиями радовать российского президента Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ.

Порошенко подчеркнул, что, если бы он действительно покинул Украину и стал скрываться, то сделал бы большой подарок Путину, а он этого не хочет. Кроме того, бывший президент Украины до сих пор считает главу России своим главным оппонентом.

«Я ни от кого не собираюсь прятаться», — сказал Порошенко.

На вопрос о политическом преследовании, он ответил, что «ему не за что краснеть». По словам экс-главы, он перестал бояться политических преследований еще в 2014 году на фронте.

Ранее сообщалось, что покинувший Украину Порошенко отправился путешествовать по миру.