Финские пограничники благодаря забору на границе с Россией впервые задержали нарушителя

В Финляндии благодаря возведенному на границе с Россией забору впервые задержали нарушителя. Об этом сообщает телерадиовещательная компания Yle.

Глава Юго-Восточного пограничного управления Финляндии отметил, что забор был построен именно для пресечения незаконного перехода границы. Он подчеркнул, что по сравнению с прежними временами, сейчас, благодаря ограждениям, технологии видеонаблюдения стали гораздо более совершенными и выразил надежду, что задержания нарушителей продолжатся.

В декабре сообщалось, что Финляндия построила на границе с Россией почти 140 км забора из 200 запланированных. Работы планируется закончить к лету 2026 года.

Забор возводят на расстоянии около 1 км от границы с Россией. Через каждые 20 метров на заграждения ставят камеры видеонаблюдения для постоянного мониторинга границы, через каждые 500 метров — проходы для обслуживания, а через каждые 3 километра — для животных.

Высота забора составляет 4,5 метра, в верхней его части располагается колючая проволока.

Ранее премьер Финляндии допустил открытие границы с Россией в обозримом будущем.