Зеленскому предложили ввести автономию в Донбассе

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому подумать над введением автономии в Донбассе. Об этом он сказал в интервью «112 Украина».

Медведчук рассказал, что слышал, будто Зеленский одобрил идею создания крымской национальной автономии. Также ему следует поддержать автономию Донбасса, считает политик.

«Автономия Крыма и автономный регион Донбасса», — подчеркнул Медведчук.

Он отметил, что, «Украина не перестает быть унитарным государством», если Зеленский признает автономию в Донбассе.

Ранее украинский посол предложил сценарий для захвата Донбасса.