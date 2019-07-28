В России осудили протест Украины из-за поездки Медведева в Крым

В России сочли протест, выраженной украинской стороной из-за визита российского премьера Дмитрия Медведева на Крымский полуостров, странным. Об этом RT сказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Он напомнил Украине, что Крым уже часть российского государства, поэтому в поездке Медведева нет ничего зазорного.

По мнению Морозова, Украина выразила протест, так как все еще выбирает путь конфронтации с Россией. Он отметил, что россияне думали, что новый украинский президент Владимир Зеленский признает Крым российским и тем самым подтвердит свою легитимность, но пока этого не произошло.

«Заявления [Киева]... в Европе и мировом сообществе уже ничего, кроме улыбки, не вызывают», — добавил Морозов.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест из-за визита Медведева в Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.