МИД Украины выразил протест из-за визита Медведева в Крым

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Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи поездкой российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым. Об этом информирует РИА «Новости».

Сообщается, что украинская сторона назвала протест «решительным».

Киев посчитал, что визит премьера РФ стал очередной несогласованной поездкой российской делегации.

Отмечается, что во время посещения Крыма Медведев поучаствовал в мероприятиях в честь празднования Дня Военно-морского флота России.

Ранее сообщалось, что на Украине потребовали пустить поезда в Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.