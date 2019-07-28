Сенатор из США препятствует санкциям по «Северному потоку 2»

Американский сенатор-республиканец от штата Кентуки Рэнд Пол препятствует внесенному в Конгресс США законопроекту по введению санкций против причастных к «Северному потоку 2» компаний. Об этом сообщает The Daily Beast.

Отмечается, что пока сенатор публично не выступал против установления ограничительных мер по «Северному потоку 2».

Уточняется, что в четверг, 25 июля, Пол отложил рассмотрение законопроекта и разослал предупредительные письма другим сенаторам, в которых высказал свое мнение по данному вопросу.

В них политик подчеркнул, что в документе нет четких формулировок по компаниям, в отношении которых будут вводиться ограничительные меры. Он добавил, что это похоже на «голосование вслепую».

Пол заявил в письме, что так санкции могут быть введены против стран, которые являются партнерами и союзниками США, и назвал законопроект «странным и необоснованным».

Ранее сообщалось, что оператор «Северного потока - 2» потребовал у ЕС отмены дискриминационных мер.