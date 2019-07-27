Трамп и Макрон обсудили деяния Иран на воде

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон поговорили про Иран и угрозу, которая якобы исходит от страны на воде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.

Как известно, главы двух стран акцентировали свое внимание на Иране из-за недавнего инцидента в Ормузском проливе.

В Белом доме отметили, что Трамп и Макрон обсуждали «иранскую угрозу торговому судоходству». Однако других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что Британия не откажется от ядерной сделки с Ираном после захвата танкера.

Британское судно было задержано Ираном за «нарушение международных правил», которое произошло в связи с инцидентом между ним и иранским рыболовецким судном. На нем находится трое россиян и еще 20 человек из Латвии, Филиппин и Индии.