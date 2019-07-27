Названы главные враги Зеленского
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Украинский политолог Виктор Небоженко назвал людей, которые теоретически являются главными врагами действующего украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишут «Известия».
По мнению политолога, самый страшный враг Зеленского — это бывший лидер страны Петр Порошенко. Также в число недругов также входит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Небоженко считает, что две украинских политика просто ждут случая, чтобы ударить по Зеленскому.
Ранее Рудольф Джулиани, который является адвокатом президента США Дональда Трампа рассказал о врагах Трампа в окружении Зеленского.