Названы главные враги Зеленского

Украинский политолог Виктор Небоженко назвал людей, которые теоретически являются главными врагами действующего украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишут «Известия».

По мнению политолога, самый страшный враг Зеленского — это бывший лидер страны Петр Порошенко. Также в число недругов также входит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Небоженко считает, что две украинских политика просто ждут случая, чтобы ударить по Зеленскому.

Ранее Рудольф Джулиани, который является адвокатом президента США Дональда Трампа рассказал о врагах Трампа в окружении Зеленского.