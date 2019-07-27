Демократы отказались сдаваться на пути к импичменту Трампа

Демократы заявили, что не сдадутся и сделают все для проведения импичмента главы Соединенных Штатов Дональда Трампа до выборов 2020 года. Об этом было сказано в эфире CNN.

Как отмечается, демократическая партия и ее спикер Нэнси Пелоси сообщили, что против Трампа уже начали собирать «секретные материалы» по итогам расследования бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера.

«Я не собираюсь выжидать. Мы продолжим, когда у нас будет то, что нам нужно», — добавила Пелоси.

Демократы надеются поймать Трампа на лжи и возможных преступлениях.

Ранее Трамп среагировал на угрозу импичмента.