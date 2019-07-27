Постоявший вниз головой посол Израиля рассмешил президента

Израильский посол в Северной Македонии Дан Орьян встал на одну руку и рассмешил президента страны Стево Пендаровски. Об этом рассказал лидер страны в фейсбуке.

Как отмечается, посол демонстрировал свои физические возможности Пендаровски и удивил его.

В посте президент Северной Македонии признался, что это было очень забавно видеть у него в кабинете.

Он подчеркнул, что пускай это фотография станет мотивацией для людей, ведь спорт очень важен.