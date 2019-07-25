Гендиректором МАГАТЭ назначили экс-постпреда Румынии

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) назначило нового временно исполняющего обязанности гендиректора. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что эту должность занял бывший постпред Румынии Корнел Феруцэ.

Уточняется, что он работа в течение шести лет ближайшим помощником (Юкии) Амано.

Кроме того, он также занимался координацией работу агентства в целом по ряду направлений.

Ранее сообщается, что умер Юкия Амано.